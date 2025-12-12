Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Ciccio Graziani ha analizzato il momento che sta attraversando la Juventus. Questa l'opinione dell'ex attaccante che definisce i bianconeri una squadra 'triste' nonostante la recente vittoria in Champions contro il Pafos.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Graziani: “Juve? Vedo una squadra triste e moscia che non crede nelle sue potenzialità”
ultimora
Graziani: “Juve? Vedo una squadra triste e moscia che non crede nelle sue potenzialità”
Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Ciccio Graziani ha analizzato il momento che sta attraversando la Juventus
"Nella Juventus vedo una squadra triste, moscia, che non crede nelle sue potenzialità, che si perde in un bicchier d'acqua. Un'orchestra dove ognuno suona bene il suo strumento ma spesso è in disaccordo con gli altri e allora la musica non può essere buona".
(Radio Sportiva)
© RIPRODUZIONE RISERVATA