Juve, il grande dubbio è Locatelli. Ieri parzialmente in gruppo: Allegri spera, oggi decisivo

Entrambe le squadre oggi svolgeranno la rifinitura in vista della grande sfida di domani. In casa Juventus si sta facendo di tutto per recuperare Locatelli a centrocampo. Proprio la seduta odierna toglierà gli ultimi dubbi sull'impiego del giocatore da parte di Allegri .

"Il grande dubbio della vigilia alla Continassa ha un nome e cognome: Manuel Locatelli. Ieri il centrocampista bianconero, da oltre dieci giorni alle prese con il dolore provocato dalla frattura leggermente scomposta della decima costola che l’ha costretto a saltare gli impegni con la Nazionale, si è allenato per parte della seduta con il resto dei compagni, grazie all’utilizzo di una protezione speciale. È la prima volta nelle ultime due settimane. Per capire se Locatelli potrà essere della partita domani sera sarà necessario verificare le sue condizioni e sensazioni dopo l’allenamento di stamattina. Rispetto ai giorni scorsi, però, il dolore è un po’ diminuito e, viceversa, è aumentata la speranza di far parte almeno dell’elenco dei convocati, sebbene sia difficile vederlo in campo dal 1’. Ma mai dire mai, la voglia di non perdersi il big match è tanta", scrive La Gazzetta dello Sport.