Longari (SI): “Situazione Inter paradossale. La proprietà non permette di reinvestire”

Nel suo editoriale per SportItalia, Gianluigi Longari analizza la situazione dell'Inter. Alla squadra di Inzaghi mancano ancora due elementi per completare la rosa, ma la dirigenza deve fare i conti con le difficoltà economiche di Suning. "È paradossale la situazione dell’Inter. Ai nerazzurri non basta vendere, e bene, generando plusvalenze a bilancio. La dirigenza deve suffragare alle mancanze di una proprietà che non permette di reinvestire i profitti incamerati dalle operazioni in uscita".