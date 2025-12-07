Con un netto 4-0, l'Inter ha battuto il Como e si è presa la testa della classifica, almeno per una notte. Su X Bruno Longhi commenta così la prestazione della squadra di Chivu: "Il risultato è esagerato ma ha una spiegazione: il Como conosce la strada del bel gioco, l’Inter quella che conduce al gol (e non solo)".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Longhi: “Inter, il risultato è esagerato ma ha una spiegazione. I nerazzurri scoprono…”
ultimora
Longhi: “Inter, il risultato è esagerato ma ha una spiegazione. I nerazzurri scoprono…”
Con un netto 4-0, l'Inter ha battuto il Como. Su X Bruno Longhi commenta la prestazione della squadra di Chivu
"Grande risultato dell’11 di Chivu, che a conferma della prolificità del suo attacco (32 gol in 14 partite), ne rifila 4 alla squadra di Fabregas, presentatasi a San Siro imbattuta da 3 mesi e con la miglior difesa del campionato. L’Inter scopre Luis Henrique e riscopre un super Chalanoglu e un ottimo Zielinski. Il Como, giovane e pieno di talenti, ha davanti a sé un grande futuro. Anche a breve termine".
© RIPRODUZIONE RISERVATA