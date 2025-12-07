Con un netto 4-0, l'Inter ha battuto il Como e si è presa la testa della classifica, almeno per una notte. Su X Bruno Longhi commenta così la prestazione della squadra di Chivu: "Il risultato è esagerato ma ha una spiegazione: il Como conosce la strada del bel gioco, l’Inter quella che conduce al gol (e non solo)".