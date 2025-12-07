È il giorno di Sant'Ambrogio ed è la sera della tradizionale Prima della Scala a Milano. Prende il via la stagione lirica del Teatro milanese che per l'evento di questa sera incasserà 2.6 mln di euro. Si parte con Lady Macbeth di Chailly. Tanti i personaggi noti e meno che sono arrivati al Teatro per assistere all'Opera.
Prima della Scala di Milano, segnalata la presenza di Marotta e Katherine Ralph
Serata evento in città per lo spettacolo che inagura la stagione del noto teatro milanese
Tra gli spettatori che hanno affollato i palchetti a disposizione ci sono anche due facce note dell'Inter: è stata segnalata al noto Teatro milanese la presenza del presidente nerazzurro Beppe Marotta e anche quella di Katherine Ralph, manager di Oaktree.
