L'Inter, martedì sera in Champions League contro il Bodo Glimt, ha mostrato chiaramente che la priorità stagionale è portare a casa lo scudetto. Ne è convinto Paolo Condò, che sulle pagine del Corriere della Sera, ha scritto:
Condò: “La postura di alcuni giocatori dell’Inter martedì ha dimostrato che…”
"Qui non si discute l’importanza dello scudetto, e va detto che nei vari campionati nessuno ha il vantaggio dell’Inter sulla seconda, dieci punti. Nemmeno il Bayern, che sopravanza il Dortmund di otto. Però questo è il calcio d’élite, ci si batte al massimo in tutte le occasioni importanti, mentre la postura di alcuni interisti ha svelato il mistero di Pulcinella dell’obiettivo primario".
"È vero che l’organico allestito quest’anno non pare competitivo per vincere la Champions, nel senso che il cammino seguito la scorsa stagione conteneva delle imprese irripetibili; ma fa molta differenza uscire ai playoff, o addirittura nella fase a girone com’è successo al Napoli, e arrendersi — che so? — ai quarti di finale. Si compete sempre, a maggior ragione quando in campionato il margine assume dimensioni rassicuranti".
