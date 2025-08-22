Il giocatore è tornato a Zingonia ad allenarsi, in solitaria, dopo aver chiesto la cessione ed essersi allontanato da Bergamo. I tifosi aprono ma avvertono

Eva A. Provenzano Caporedattore 22 agosto 2025 (modifica il 22 agosto 2025 | 11:02)

Non avevano fatto giri di parole a inizio agosto, quando il giocatore aveva rotto con l'Atalanta dichiarando di fatto la sua intenzione di andarsene. Ademola Lookman aveva ricevuto un messaggio chiaro e tondo da parte dei tifosi del club bergamasco: "Ora basta! Procuratori indegni e giocatori ingrati: rispettate i tifosi e chi vi ha valorizzato", si leggeva su uno striscione spuntato a Zingonia.

È passato qualche tempo, il calciatore non ha solo chiesto la cessione ma si è anche allontanato da Bergamo dopo aver raccolto tutte le sue cose, convinto che sarebbe riuscito ad approdare all'Inter e che la sua richiesta di cessione sarebbe stata attesa dal club dei Percassi.

Il club atalantino però ha detto no a 45 mln totali, non ci sono stati altri rilanci e anzi, il club nerazzurro ha deciso di varare una nuova strategia di mercato e di andare su altri profili, rinfornzando la squadra di Chivu in altri ruoli. Così il calciatore è tornato alla base. Nei giorni scorsi si è allenato a parte e così farà fino alla fine del mercato.

Quando ha incontrato i sostenitori nerazzurri fuori dai cancelli del ritiro atalantino si è concesso a foto e autografi e si è parlato di prove di pace. I sostenitori dell'Atalanta così gli hanno lasciato un altro messaggio: "La maglia va onorata... Un'altra cazzata non verrà giustificata". Anche nella scorsa stagione hanno visto un caso simile a quello di Lookman con Koopmeiners che non si presentò in ritiro perché pronto a passare alla Juventus dove però effettivamente poi è approdato.