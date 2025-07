Lookman è l'obiettivo numero 1 dell'Inter per rinforzare il reparto d'attacco: i suoi numeri zittiscono chi avesse qualche dubbio

L'Inter fa sul serio per Ademola Lookman ed è pronta ad arrivare a 40 mln per tentare di convincere l'Atalanta.

Lookman, comunque, a ottobre compirà 28 anni ha raggiunto una maturità totale con Gasperini. L'ex Fulham ha mostrato costanza, qualità e una grande capacità di dribblare - dote non così comune tra gli altri giocatori dell'Inter - e i suoi numeri non fanno altro che confermare come la cifra di cui si parla è congrua al suo valore.