Sky – Lookman a Zingonia. Con Inter trattativa interrotta: sarà reintegrato?

Il calciatore si è allenato a parte nel giorno del rientro nel centro sportivo dopo 15 giorni di assenza

Eva A. Provenzano Caporedattore 19 agosto 2025 (modifica il 19 agosto 2025 | 13:08)

Da settimane non si allena a Zingonia, aveva svuotato l'armadietto e l'Atalanta sembrava rassegnata a non rivederlo. Invece Ademola Lookmanquesta mattina alle 9 è tornato, accompagnato dal padre e dall'amico, ad allenarsi nel centro del club bergamasco.

L'attaccante nigeriano classe 1997 è stato nel mirino dell'Inter e aveva un accordo con il club milanese, ma dopo un'offerta totale di 45 mln che i Percassi hanno respinto, la trattativa si è arenata. Il giocatore oggi è tornato a Bergamo e sta svolgendo un allenamento individuale. L'attaccante stava svolgendo sedute individuali anche nel momento in cui si è allontanato da Bergamo, per recuperare da un infortunio.

"Ora l'attaccante dovrà parlare con allenatore e società ma è praticamente inevitabile che l'Atalanta prenda dei provvedimenti dopo la lunga e ingiustificata assenza. Presente a Zingonia la dirigenza nerazzurra per accogliere il ct Gattuso e la delegazione azzurra presenti oggi in ritiro. Sarà anche occasione per fare il punto sul futuro con l'attaccante nigeriano", spiegano dal canale satellitare.

"Si capirà nelle prossime ore se ci saranno altri risvolti al di là dell'Inter che dovrebbe aver interrotto la trattativa con l'Atalanta e si capirà quindi se in alternativa verrà reintegrato a tutti gli effetti nella rosa di Juric", ha spiegato Nebuloni.

(Fonte: Skysport)