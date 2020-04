Lotito: “Ultimo decreto illogico. Troveremo Immobile e Dzeko a Villa Borghese”

Lotito non si rassegna. E’ da settimane che parla di ripresa nel calcio dopo lo stop necessario per contenere la diffusione del coronavirus. Questa volta contesta la decisione del governo di non consentire, a partire dal 4 maggio, gli allenamenti individuali nei centri sportivi. «Il dpcm è illogico, perché un giocatore che appartiene ad uno sport individuale si può allenare nei centri sportivi e uno che appartiene agli sport di squadra non lo può fare. Troveremo Immobile e Dzeko ad allenarsi a Villa Borgese, Insigne sul Lungomare Caracciolo, è una cosa assurda», ha spiegato in un’intervista al TG2.

Il presidente bianconceleste ha anche aggiunto: «Questo virus non scomparirà in pochi giorni, dobbiamo conviverci. Più che di diritti tv e valore economico bisogna tener conto dell’importanza del valore sociale del calcio. Avremmo poi danni per centinaia di mln».

