Parla Claudio Lotito prima di Lazio-Juventus: ecco le dichiarazioni del presidente biancoceleste a DAZN, anche su Napoli-Inter di ieri: "Da un punto di vista della critica quella costruttiva è giusta quando non arrivano i risultati, anche se per motivi non dipesi dalla nostra volontà. Però dobbiamo remare tutti dalla stessa parte, per cambiare questa situazione temporanea legata a fatti imponderabili che hanno portato risultati diversi dalle nostre aspettative. Ci vuole fiducia, perché la nostra è una società solida, con una visione. E nel giro di poco tempo arriveranno anche risultati concreti".

MERCATO GENNAIO - "Con Sarri c'è un rapporto di stima e affetto, non c'è contrapposizione di ruoli perché tutti vogliono il bene della società e dei tifosi. La società farà tutto quello di cui necessita. Ci è stato impedito d'estate, quello che è successo quest'anno con tutti questi infortuni non è mai successo. Capiamo il malumore della tifoseria, che si basa sulla passione. Quando non ci sono i risultati c'è tristezza e critica ma ci sono le condizioni per poterla superare. L'unione fa la forza. Se facciamo corpo unico tutti insieme arriveranno anche i risultati".