Pedullà: “Rigore Napoli molto generoso. Chivu? Cambi inspiegabili. E Zielinski…”

Matteo Pifferi Redattore 26 ottobre 2025 (modifica il 26 ottobre 2025 | 20:16)

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha parlato così di Napoli-Inter:

"Il Napoli vince, meritando, con la partita giusta tatticamente. Ci sono stati episodi arbitrali che puntualizzerò. I cambi di Chivu sono stati incomprensibili, il secondo tempo dell'Inter non pervenuto, non è da grande squadra. Conte ha risposto sul campo, l'organico è da squadra top, deve dimostrare di avere un organico che può fare la differenza come ha fatto contro l'Inter. L'Inter è sparita nel secondo tempo, con strafalcioni difensivi inammissibili"

"L'Inter ha cercato di partire bene, è stata sfortunata perché ha chiuso sotto 1-0 all'intervallo e probabilmente non l'avrebbe meritato. Ha preso un gol su rigore opinabile, ha avuto una grande reazione. Lautaro ha sbagliato un'occasione che non può sbagliare ad inizio partita, l'Inter ha preso legni, ha giocato con personalità. Si fa male Mkhitaryan e mi aspetto una mossa diversa da Zielinski, questo Zielinski all'Inter non serve, è lontano parente di quello del Napoli.

Non si devono fare sostituzioni con lo stampino, Chivu ha poi fatto peggio anche nel secondo tempo. L'Inter non può prendere il secondo e il terzo gol, l'Inter era talmente messa male in campo che non può essere lei. I cambi di Chivu hanno consegnato l'Inter al Napoli. Ma dopo aver sbagliato la mossa Zielinski, ma come si può togliere anche Barella e Calhanoglu? Questa mossa ha sfigurato l'Inter, un secondo tempo orribile dei nerazzurri. Non mi ha convinto la modalità che ha portato l'Inter a non giocare il secondo tempo. Ha pensato alla Fiorentina? Non aveva senso, c'era ancora tempo per provare a recuperare. I cambi sono stati incomprensibili"

"Il rigore rivedendolo è apparso molto generoso, si può non dare. Se non lo dai, non succede nulla. Ma è possibile che per dare un rigore ci voglia un giudizio? L'arbitro deve avere bisogno del badante? Sul rigore del Napoli sono passati diversi minuti, sul braccio di Buongiorno non se n'è accorto. La prestazione di Mariani rende l'idea di come lo strumento abbia travalicato l'autonomia degli arbitri, bisognerebbe dare voto al o alla badante, ovviamente calcisticamente parlando.