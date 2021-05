Serie A, Lotito dovrà vendere la Salernitana entro il 25 giugno: ecco cosa rischia

Fissata la data limite per la cessione della Salernitana da parte di Lotito: il club rischia di non iscriversi alla prossima Serie A

Claudio Lotito avrà tempo fino al 25 giugno per vendere la Salernitana a un'altra società. Pena la non ammissione al campionato. Lo ha stabilito oggi il consiglio federale, riconoscendo all'attuale proprietà del club campano altri 14 giorni in più per definire la cessione rispetto a quanto previsto dall'articolo 16 bis delle Noif che vieta il possedimento di più di una società in capo allo stesso soggetto.