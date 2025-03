L'opinionista di DAZN ha parlato della lotta per il titolo prendendo in considerazione anche la formazione di Gasperini che sfida la Juve

Dario Marcolin, su Dazn, ha detto la sua sulla lotta scudetto che coinvolge l'Inter, il Napoli ma anche l'Atalanta e la Juve che questa sera si sfidano nel posticipo. «Penso che sarà una sfida scudetto fino all'ultimo punto ma l'Atalanta è lì e bisogna fare attenzione. È più altalenante di Inter e Napoli ma è lì comunque. Nelle prossime due partite si determina la possibilità di rimanere in scia alle prime due, almeno per la squadra di Gasperini , dato che incrocerà la squadra di Motta e quella di Inzaghi », ha detto l'ex giocatore, opinionista del canale streaming.

«Si è abbassata la quota scudetto, c'è meno andamento furioso da parte di chi è davanti. Il calendario del Napoli poi sarà diverso. L'Inter ha la Champions ma per le prime tre, con la Juve nel mezzo si deciderà molto in queste prossime tre partite. La Juve se vuole stare attaccata deve dare tutto. Per chi è là la Juve che ti ronza non è mai una bella situazione. Tolta l'Inter la seconda la terza la quarta non hanno l'Europa ed è un fatto che si troveranno squadre più fresche», ha concluso.