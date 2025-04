Curiosa iniziativa de Il Mattino, noto giornale di Napoli . Il quotidiano ha infatti messo in vendita, insieme alla copia quotidiana, anche una sciarpa con i colori della squadra di Antonio Conte, in piena lotta scudetto con l'Inter , con la scritta "andiamo a prenderli".

In merito a tutto questo, Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, ha scritto su X: "Devo dire che non avevo mai visto una iniziativa editoriale come quella del Mattino che mette in vendite le sciarpe sulla remuntada del Napoli in campionato".