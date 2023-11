Lucescu: “Scudetto? Vincerà l’Inter, la Juve non può tenere quel ritmo”

Che cosa pensa del boom dell’Arabia Saudita? — «Come la Cina qualche anno fa: soldi, stipendi, campioni. Non credo possa durare, non ha radici. E poi in Arabia stavano facendo progressi anche prima, all’ultimo Mondiale per club l’Al Hilal ha battuto il Flamengo. La realtà è che ci sono due modi per fare calcio. Coi soldi, e duri finché durano i soldi. O creando un sistema e una filosofia che ti fanno andare avanti».

Lei che squadra vuole ora? — «Non dipende da dove vai, ma da come stai. Uno può prendere il Real e stare male o andare in C e sentirsi in paradiso. Non guardo ai soldi, vorrei lavorare per vincere. E la passione ce l’ho ancora».

Chi vince la Serie A? — «L’Inter. La Juve cresce, è tornata dopo un periodo buio, ha il vantaggio di non fare le Coppe ma guardate quanto pesa l’esperienza fatta in Europa da Inzaghi e dai suoi. La Juve gioca più con l’anima che con la qualità, Allegri ha fatto un gran lavoro per ricostruirla ma alla lunga il ritmo dell’Inter non credo possa tenerlo».

