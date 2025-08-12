Ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore del PSG Luis Enrique ha parlato della situazione di Gigio Donnarrumma dopo gli ultimissimi sviluppi.
Luis Enrique: “Donnarumma tra i top al mondo, scelta difficile. Responsabilità mia al 100%”
L'allenatore del PSG Luis Enrique ha parlato della situazione di Gigio Donnarumma dopo gli ultimissimi sviluppi
"Donnarumma è uno dei migliori portieri del mondo ed è ancora meglio come persona. Però questa è la vita del calciatore di alto livello, così come per gli allenatori. Sono decisioni difficili, ma mi prendo le responsabilità al 100% della scelta fatta. Se fossero facili, le prenderebbe chiunque. Hanno a che vedere con il profilo del portiere che la mia squadra necessita".
