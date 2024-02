Interrogato dai giornalisti, Luis Enrique ha risposto: "Quando le parti in causa parleranno, vi darò il mio parere"

Nessun commento, invece, da parte del tecnico spagnolo, Luis Enrique. Interrogato dai giornalisti, ha risposto: "quando le parti in causa parleranno, vi darò il mio parere". "Kylian Mbappé - ha continuato lo spagnolo - non ha annunciato nulla pubblicamente, il club neppure. Io sono l'allenatore. Quando le due parti parleranno, vi darò anche il mio parere. Ma noi continuiamo a lavorare per essere una squadra migliore ogni anno. Abbiamo sempre detto che la squadra è al di sopra di tutte le individualità, è la nostra politica".