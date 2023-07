"La Juve, da parte sua, ha già offerto 40 milioni ai Blues (che non vogliono la soluzione in prestito) e hanno chiesto ai londinesi di aspettare almeno questa settimana. E’ verosimile che Giuntoli possa fermarsi a Stamford Bridge per fare il punto della situazione, tentando magari di inserire nuovamente Vlahovic nella trattativa. L’auspicio bianconero è di portare al traguardo l’operazione Big Rom in una decina di giorni", aggiunge il quotidiano.