La Stampa – Ok di Lukaku alla Juve, Giuntoli programma il blitz a Londra per chiudere

"Già in programma il blitz londinese per Giuntoli di rientro dagli Stati Uniti, tutto fatto con il giocatore, manca il sì del Chelsea e pure lo spazio necessario in organico e a bilancio. Ma l’attacco pensato da Allegri ruota attorno a Big Rom e prima di tornare sulle alternative Giuntoli proverà in ogni modo ad accontentarlo", spiega l'edizione odierna de La Stampa.