Romelu Lukaku ha segnato il suo cinquantesimo gol in maglia nerazzurra. Cinquanta gol in settanta presenze con l’Inter e da Opta arriva anche un altro dato sul giocatore belga. L’attaccante è stato coinvolto in 59 gol (50 segnati e 9 assist fatti) nelle gare giocate da quando è arrivato nella scorsa stagione. Il calciatore poi ha chiesto la sostituzione per una contrattura.