Lukaku, prima gli occhi chiusi poi la denuncia sui social. Delusione enorme per Cuadrado

"Non sono state ore semplici per Romelu, le ultime. Perché addosso gli è arrivato di tutto. In senso fisico, anche. C’è persino chi ha provato a mettere in collegamento quanto accaduto sul rigore con il suo precedente intervento - scomposto, certamente a rischio cartellino rosso - su Gatti. Ma, in verità, un solo link è realmente possibile. E cioè che il belga ha cominciato a sentirsi gridare di tutto proprio in quell’istante. In campo sono anche piovuti oggetti di ogni tipo. Da lì in poi è stata un’escalation. Il momento più caldo, ovviamente, sul rigore. Romelu ha raccontato poi ai compagni di aver fatto fatica a concentrarsi, dal dischetto. Ha persino chiuso gli occhi a un certo punto, gesto poi ripetuto pure durante l’esultanza. Il bagaglio degli insulti era sempre lo stesso, poco originale, tristemente ascoltato anche in qualche video social. Dopo il gol i «buuu» si sono moltiplicati. Ed è stato in quel frangente che Lukaku è esploso. La sua esultanza, già mostrata con il Belgio, è copiata dal compagno Doku, oltre che dedicata allo stesso. Vuol dire «tranquilli, vi guido io». Stavolta gli occhi erano chiusi, per non voler vedere in faccia chi lo stava insultando. Ma poi Romelu non ce l’ha fatta più. Li ha aperti. E a quel punto ha urlato «muti, in silenzio», mentre i compagni lo abbracciavano", racconta La Gazzetta dello Sport.