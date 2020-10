Lukaku devastante: più gol di tutti nel 2020. ESPN: “Conte, che acquisto”. Inter risponde così

Continua il momento formidabile di Romelu Lukaku. Il centravanti belga, dopo i 34 gol della scorsa stagione con l’Inter, ha cominciato al meglio quella attuale con già tre reti all’attivo dopo due partite ufficiali. ESPN ha voluto omaggiare il gigante nerazzurro così su Twitter: “Romelu Lukaku ha segnato più gol nel club e in nazionale di chiunque in Premier League, in Liga o in Ligue 1. Che acquisto per Antonio Conte”.

Non si è fatta attendere la risposta dell’Inter, che ha scritto: “Fatti l’uno per l’altro”.