Inter, Lukaku guida l’attacco. Chi al suo fianco? Quotazioni in rialzo per Sanchez, ma Conte…

Questa sera, nella sfida contro il Bologna, Romelu Lukaku riprenderà il suo posto al centro dell’attacco dell’Inter. L’attaccante vuole guidare la squadra e avvicinare il secondo posto, dopo la sconfitta di ieri sera della Lazio col Milan.

“Lukaku arriva alla sfida più fresco degli altri: contro il Brescia anche lui è finito nel calderone delle rotazioni “imposte” dai tanti impegni ravvicinati. Per la seconda volta in campionato Conte ha deciso di rinunciare al suo leader offensivo, affidandosi alla coppa Lautaro-Sanchez. E oggi il ballottaggio è proprio tra i due sudamericani: le quotazioni del Niño Maravilla sono in netto rialzo, però dovrebbe toccare ancora una volta a Lautaro, rimasto a secco nella goleada dello scorso mercoledì. L’argentino ha bisogno di giocare e di ritrovare la serenità, dopo le tante voci di mercato che lo hanno accompagnato durante il lockdown e che ancora oggi sembrano condizionarlo. La LuLa stasera vuole tornare a splendere, dopo essere rimasta completamente fuori dal tabellino dei marcatori nella goleada contro il Brescia”, si legge su La Gazzetta dello Sport.