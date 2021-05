Lukaku esulta e manda un messaggio a Ibrahimovic: “King of Milano, inchinatevi”

L'attaccante dell'Inter esulta sui social per la vittoria del campionato e si toglie qualche sassolino dalle scarpe

Romelu Lukaku è entusiasta per lo scudetto vinto dall'Inter. Con i suoi gol, i suoi assist e le sue prestazioni ha contribuito a raggiungere questo traguardo importante. Ieri per celebrare la vittoria del campionato ha girato per le strade di Milano in macchina in mezzo ai tifosi, oggi ha esaltato sui social la conquista del titolo da parte della squadra nerazzurra, tirando una frecciatina ai cugini del Milan e al rivale Ibrahimovic.