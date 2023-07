il Giornale su Lukaku: “Aspetta ancora la Juve ma non lo farà all’infinito. E Vlahovic…”

Il tormentone Romelu Lukaku non è giunto ancora all'epilogo, tanto che la Juventus, club indicata da molti come prossima destinazione del belga, non si è ancora liberata di Vlahovic, mossa fondamentale per chiudere col Chelsea.

"Le squadre in tournée, ma il calciomercato non si ferma. La Juve si è portata in America l’incognita Pogba, che gioca a Football americano come «Tom Brady...» ma il suo recupero è ancora lungo. A parte ha lavorato anche Vlahovic e non questo non gioca a favore di una sua possibile cessione che aprirebbe la porta a Lukaku. Il belga aspetterà i bianconeri, ma non all’infinito", commenta il Giornale.