Lukaku si allena al Chelsea, ma pensa alla Juve. I bianconeri studiano la strategia migliore per convincere il Chelsea a cedere l'attaccante belga e provano a chiedere il prestito per non aspettare la cessione di Vlahovic.

"Andrà soprattutto a parlare con il Chelsea. L’entourage di Lukaku ha fatto capire di essere disposto ad aspettare la Juve non oltre il prossimo fine settimana. Il problema di Giuntoli è che finora non sono arrivate offerte adeguate per Vlahovic: la Juve chiede 70-80 milioni per evitate scosse di bilancio; 40 di questi milioni andrebbero al Chelsea, sulla base di accordi di fatto già trovati fra i club. Già, ma se quei 70-80 milioni non arrivassero?", spiega il Corriere della Sera.