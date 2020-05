Lautaro, destino segnato? TS: “Lukaku e l’Inter ci sperano ancora. Tutto lascia pensare che…”

“Il regalo più bello per Romelu Lukaku probabilmente sarebbe la permanenza di Lautaro Martinez. Sia chiaro: sarebbe “l’acquisto” migliore possibile per l’Inter ’20-21, nessuno a Milano si augura di cedere l’argentino, ma il “Toro” si è promesso al Barcellona, il richiamo di Messi è forte a tutto lascia pensare che alla fine si vestirà di blaugrana”. Apre così l’articolo di Tuttosport in merito al compleanno di Lukaku, che oggi festeggia 27 anni. Il belga spera che il suo partner offensivo all’Inter resti Lautaro ma le ultime novità dalla Spagna portano a ritenere probabile un addio del Toro a fine stagione. Un feeling nato sin da subito tra i due, in campo – e l’alternanza dei rigori calciati ne è la testimonianza – ma anche fuori. “Avrà ancora margine, “Big Rom”, per convincere l’amico a rimanere?”, la chiosa finale del quotidiano.