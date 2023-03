CdS su Lukaku: “Dal Belgio un messaggio forte e chiaro spedito a Inzaghi e a chi…”

La tripletta segnata alla Svezia conferma come Romelu Lukaku abbia trovato la forma fisica in Nazionale: l'Inter lo aspetta

"Big Rom ha fatto tris: meglio tardi che mai, aspettando lo sprint finale con la maglia dell’Inter. Un messaggio forte e chiaro spedito a Inzaghi, forse anche a chi pensava che più di così il belga non potesse fare". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla tripletta di Lukaku con il Belgio contro la Svezia.

Lukaku ha dichiarato di essere pronto a dimostrare tutto il suo valore. "Parole che suonano come una rassicurazione primaverile, per un’Inter in corsa su tutti i fronti. Tenuta sul binario Champions da Lukaku, nella doppia sfida degli ottavi, e ora destinata a giocarsi un’intera stagione nel mese di aprile", spiega ancora il quotidiano che ribadisce come Lukaku voglia restare all'Inter anche l'anno prossimo ma i nerazzurri, prima di sedersi e discutere col Chelsea, si aspettano risposte sul campo negli ultimi due mesi della stagione.