Lukaku, a Roma altro bivio e una missione precisa: spezzare l’alternanza di Inzaghi

"Ritocca a lui, come da ormai conclamata alternanza votata da Simone Inzaghi. Un’alternanza, però, che Romelu Lukaku vorrebbe spezzare. In primis perché il belga vorrebbe giocare di più, tornare a essere il titolare come ai bei tempi - suoi - dell’era Conte. E poi perché mercoledì si giocherà una partita in cui “Big Rom” vorrebbe tanto essere protagonista".

"Lukaku però vuole inserirsi, anche perché lui, nelle suddette notti europee, la sua firma l’ha messa, sia contro il Porto che contro il Benfica. Oggi per Romelu sarà l’ennesimo bivio di questa seconda vita in nerazzurro. Ultimamente però sono arrivati sms di vecchio Lukaku, dai gol di sfondamento, agli assist per i compagni. Oggi a Roma tornerà titolare dopo aver passato 90 minuti in panchina mercoledì a Verona (...). Lukaku cercherà con la sua prestazione di mettere dubbi nella testa di Inzaghi in vista del derby".