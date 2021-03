L’Inter celebra Lukaku. 32 gol tra club e Nazionale in stagione per Big Rom

Il club nerazzurro esalta i numeri del centravanti dell'Inter che sta vivendo una grande stagione e si conferma anche con la Nazionale

Nell'ultima sfida con la Nazionale, Romelu Lukaku è andato ancora in gol con il Belgio pareggiando la sfida con la Repubblica Ceca. Continuità di rendimento e di gol per il centravanti dell'Inter.

E il club nerazzurro lo ha voluto celebrare con un tweet: "32 gol in stagione tra club e Nazionale in tutte le competizioni per Big Rom".