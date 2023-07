CorSera – Lukaku, perché non dire no all’Inter? Sembra quasi esserci la volontà di…

Niente è perduto, tranne la faccia, nell’ennesima estate pazza di Lukaku. Stiamo parlando di super professionisti, ma quei silenzi carichi di vergogna nei confronti dei dirigenti dell’Inter che puntavano a riportarlo per la terza volta a Milano, sembrano più che altro materiale da dilettanti allo sbaraglio. Il coraggio delle scelte non appartiene al belga e nemmeno la personalità è il piatto forte: se davvero si era legato al dito il fatto di essere partito dalla panchina in finale di Champions, perché non dirlo? Perché flirtare comunque per un ritorno all’Inter, mentre trattava con altri? Può essere una vendetta premeditata, diventata tradimento. Fra aprile e maggio però Rom ha cercato di dimostrare in tutti i modi a Inzaghi di essere tornato quello dei giorni belli: il tecnico gli ha preferito Dzeko come titolare nelle grandi notti, ma lo ha sempre utilizzato come arma impropria.