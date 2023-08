Lukaku resta a Londra? Iniziata la trattativa tra Chelsea e Tottenham, la situazione

Romelu Lukaku potrebbe rimanere a Londra. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Tottenham ha deciso di sondare il terreno per il 30enne belga, dopo l’addio di Harry Kane, ceduto al Bayern Monaco per 116 milioni di euro. "E Lukaku, che ai Blues resta fuori rosa, sarebbe considerato una soluzione a breve termine: costa relativamente poco (45 milioni) e ha esperienza di Premier League".

"A patto ovviamente che avvalli la soluzione, visto che aveva detto più volte di non volerne sapere del campionato inglese, e consideri un contratto più basso dei 10,8 milioni che intasca ora. Ma per Rom il Tottenham è meglio della Saudi League, che il belga per ora continua a rifiutare e che considererebbe solo se non trovasse una squadra entro la chiusura del mercato".