Lukaku, i numeri confermano un dato di fatto: media spaventosa. L’Inter non può…

In vista del finale di stagione, Antonio Conte ritrova un Lukaku decisivo anche con la maglia del Belgio

Non solo all'Inter. Anche in nazionale Romelu Lukaku è stato decisivo come quando indossa la maglia nerazzurra. Per fortuna di Conte, nell'ultima delle tre partite, il c.t. Martinez ha scelto di far riposare Big Rom, adesso pronto per lo sprint finale con l'Inter. Il belga dovrà ricaricare bene le batterie, perché Conte difficilmente rinuncia al suo attaccante tanto voluto due estati fa.