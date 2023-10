TS – Lukaku, sete di ‘vendetta’ trappola per l’Inter: ex compagni distratti dai fischietti?

Mourinho, che in queste situazioni ci sguazza, non a caso ieri ha pensato bene di buttare un po’ di benzina sul fuoco per utilizzare a suo favore la caciara che si sta autoalimentando su Lukaku. E Inzaghi deve fare in modo che i suoi giocatori non caschino nel trappolone. Altrimenti sarà la Roma del “perfido José” a fare la festa all’Inter", scrive Tuttosport.