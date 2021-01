Sky – Roma-Inter, torna Lukaku dal 1′. Conte cambia altri due rispetto alla Samp: la probabile

L’Inter di Antonio Conte si prepara alla trasferta dell’Olimpico di Roma contro i giallorossi, gara valida per il diciassettesimo turno e in programma nel ‘lunch match‘ delle 12:30. Il tecnico nerazzurro studia la formazione da schierare contro gli uomini di Fonseca, al terzo posto in classifica e alle spalle proprio della ‘Beneamata‘, e prepara tre novità dal primo minuto.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, oltre al rientro di Romelu Lukaku, Conte sta pensando all’impiego dall’inizio di Arturo Vidal e Matteo Darmian. Il centrocampista cileno prenderà il posto di Roberto Gagliardini, mentre l’ex Torino, Manchester United e Parma è in vantaggio su Ashley Young. In avanti si riforma la coppia Lukaku-Lautaro dopo il problema fisico rimediato contro il Crotone che ha costretto l’attaccante belga a partire dalla panchina nella trasferta di Marassi contro la Sampdoria.