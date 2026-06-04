Alla giovane Italia guidata da Baldini è bastato un gol di Pio Esposito per battere il Lussemburgo in amichevole. Per il Corriere dello Sport , è stato proprio l'attaccante dell'Inter il migliore in campo.

Per Esposito il voto è stato alto, 7,5: "Ricomincio da Pio, determinante: sua la rete (la quarta all’ottava presenza) che sblocca partita e Nazionale. Terminale delle iniziative d’attacco, duella e dibatte su tutti i palloni. Il colpo di tacco (anche per come era stata costruita l’azione) meritava maggiore fortuna, finisce spesso soffocato nella muraglia lussemburghese".