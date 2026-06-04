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Suwarso non ha dimenticato l’episodio di Como-Inter. Sta lavorando per…
La vittoria dell'Inter a Como è stata tra le più importanti per la vittoria dello scudetto. Trascinata da un grande Dumfries, i nerazzurri si imposero al Sinigaglia per 4-3. Oltre alla vittoria, in tanti ricordano anche le parole del presidente del Como, Mirwan Suwarso, che sottolineò il comportamento sopra le righe di alcuni tifosi comaschi nei confronti dei dirigenti nerazzurri presenti in tribuna. "L’orgoglio per la nostra prestazione non può superare la mia delusione per il comportamento mostrato da alcuni nella tribuna d’onore nei confronti della delegazione avversaria", scrisse il giorno dopo Suwarso.
"Mirwan Suwarso non ha dimenticato. Cosa? L’episodio di Como-Inter accaduto nella partita di campionato finita 4-3 per i nerazzurri , gli insulti ai dirigenti dell’Inter, che dovettero quasi fuggire dalla tribuna", sottolinea La Provincia di Como.
"Tra i mille suoi impegni, il presidente sta lavorando a un progetto per rendere il Sinigaglia, o almeno alcuni settori, uno stadio il più civile possibile. Un progetto che vedrà la luce già in questo campionato. Partendo dal settore più nobile, la tribuna centrale. Verranno aumentati gli steward. C’è anche l’idea di vietare l’esibizione di maglie e forse anche di sciarpe delle squadre ospiti in questo settore, per evitare situazioni che possano essere scambiate per provocazione".
"Il primo anno la nuova policy interesserà la tribuna, mentre il secondo anno questo regolamento potrebbe interessare anche il settore distinti. Sull’onda del comunicato fatto dal Torino Calcio che prima del derby ha raccomandato di non indossare maglie della squadra ospite per non turbare la serenità del settore. Una via che il Como sembra voler seguire. E vi raccontiamo anche da dove nasce parte del problema".
"Da una partita in trasferta in cui un bambino che faceva parte di una comitiva che era allo stadio in compagnia di Suwarso, si era spaventato per il comportamento di un tifoso vicino di posto che urlava e inveiva. L’obiettivo di Suwarso è fornire agli ospiti del Sinigaglia, nei settori più nobili, una accoglienza di estrema civiltà".
(La Provincia di Como)
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