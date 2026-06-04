Il presidente del Como non ha dimenticato l'episodio increscioso che si è verificato durante la gara contro l'Inter

"Tra i mille suoi impegni, il presidente sta lavorando a un progetto per rendere il Sinigaglia, o almeno alcuni settori, uno stadio il più civile possibile. Un progetto che vedrà la luce già in questo campionato. Partendo dal settore più nobile, la tribuna centrale. Verranno aumentati gli steward. C’è anche l’idea di vietare l’esibizione di maglie e forse anche di sciarpe delle squadre ospiti in questo settore, per evitare situazioni che possano essere scambiate per provocazione".

"Il primo anno la nuova policy interesserà la tribuna, mentre il secondo anno questo regolamento potrebbe interessare anche il settore distinti. Sull’onda del comunicato fatto dal Torino Calcio che prima del derby ha raccomandato di non indossare maglie della squadra ospite per non turbare la serenità del settore. Una via che il Como sembra voler seguire. E vi raccontiamo anche da dove nasce parte del problema".

"Da una partita in trasferta in cui un bambino che faceva parte di una comitiva che era allo stadio in compagnia di Suwarso, si era spaventato per il comportamento di un tifoso vicino di posto che urlava e inveiva. L’obiettivo di Suwarso è fornire agli ospiti del Sinigaglia, nei settori più nobili, una accoglienza di estrema civiltà".