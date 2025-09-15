Cassano sulla Juventus: “La partita l’ha cambiata Tudor: ecco come. E Inzaghi…”

"Il 95% degli allenatori al mondo non va a dire quello che ha detto Tudor, cioè che non meritava di vincere. La partita l'ha cambiata lui, ha messo prima Adzic, il ragazzino, e poi Openda e David quando è andato in difficoltà. Quando uno è credibile, i giocatori lo seguono, ha tolto il palleggio all'Inter nelle zone nevralgiche"

"Ha fatto 3-4 ripartenze, il gol di Yildiz è bello anche se c'è un mezzo errore di Sommer. La credibilità la acquisti in campo e con i fatti, Vlahovic è in scadenza ma segna, allora gioca. Sul 2-3 ha buttato dentro due punte, mi piacciono questi allenatori. L'anno scorso Inzaghi toglieva ruolo per ruolo, se non è zuppa è pan bagnato. La Juve non ha fatto bene e ha dato 4 pere all'Inter, se inizia ad avere più coraggio, questi risultati danno entusiasmo, occhio alla Juve che te la porti dietro, occhio"