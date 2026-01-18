Arrivano altre indiscrezioni sulla maglia home dell'Inter per la stagione 2026-2027. "Questo aggiornamento è diverso dalle bozze iniziali, soprattutto per quel che concerne il colletto", spiega Footy Headlines, sito specializzato, che poi entra nel dettaglio:
FH – Ecco la maglia home dell’Inter 2026-2027: confermata una grande novità
"La divisa casalinga del Football Club Internazionale Milano per la stagione 2026-2027 presenta le tradizionali strisce della squadra con due piccole modifiche. La maglia presenta le strisce nere e blu del club, abbinate ai loghi di colore giallo intenso (University Gold)".
Nike opta per strisce classiche ma completamente tradizionali visto che le strisce nere sono più spesse di quelle blu, che invece presentano un motivo a zig-zag su entrambe le estremità. Ritorna, poi, lo stemma giallo dell'Inter, che non capitava dal 2023-2024. Footy Headlines conferma che la maglia sarà disponibile e in vendita da maggio 2026. La foto, poi, è stata creata con Kit Creator sulla base delle indiscrezioni di Pasquale Guarro, giornalista di Fcinter1908.it.
