FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora FH – Ecco la maglia home dell’Inter 2026-2027: confermata una grande novità

ultimora

FH – Ecco la maglia home dell’Inter 2026-2027: confermata una grande novità

FH – Ecco la maglia home dell’Inter 2026-2027: confermata una grande novità - immagine 1
Arrivano altre indiscrezioni sulla maglia home dell'Inter per la stagione 2026-2027: le riporta Footy Headlines
Matteo Pifferi Redattore 

Arrivano altre indiscrezioni sulla maglia home dell'Inter per la stagione 2026-2027. "Questo aggiornamento è diverso dalle bozze iniziali, soprattutto per quel che concerne il colletto", spiega Footy Headlines, sito specializzato, che poi entra nel dettaglio:

FH – Ecco la maglia home dell’Inter 2026-2027: confermata una grande novità- immagine 2

"La divisa casalinga del Football Club Internazionale Milano per la stagione 2026-2027 presenta le tradizionali strisce della squadra con due piccole modifiche. La maglia presenta le strisce nere e blu del club, abbinate ai loghi di colore giallo intenso (University Gold)".

FH – Ecco la maglia home dell’Inter 2026-2027: confermata una grande novità - immagine 1
FH &#8211; Ecco la maglia home dell&#8217;Inter 2026-2027: confermata una grande novità

Nike opta per strisce classiche ma completamente tradizionali visto che le strisce nere sono più spesse di quelle blu, che invece presentano un motivo a zig-zag su entrambe le estremità. Ritorna, poi, lo stemma giallo dell'Inter, che non capitava dal 2023-2024. Footy Headlines conferma che la maglia sarà disponibile e in vendita da maggio 2026. La foto, poi, è stata creata con Kit Creator sulla base delle indiscrezioni di Pasquale Guarro, giornalista di Fcinter1908.it.

Leggi anche
Zazzaroni su Allegri: “Cercato due volte dal Real Madrid, una da Napoli, Inter e…”
Champions, come finiranno le italiane? Trevisani e Callegari rispondono

© RIPRODUZIONE RISERVATA