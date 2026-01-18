Nike opta per strisce classiche ma completamente tradizionali visto che le strisce nere sono più spesse di quelle blu, che invece presentano un motivo a zig-zag su entrambe le estremità. Ritorna, poi, lo stemma giallo dell'Inter, che non capitava dal 2023-2024. Footy Headlines conferma che la maglia sarà disponibile e in vendita da maggio 2026. La foto, poi, è stata creata con Kit Creator sulla base delle indiscrezioni di Pasquale Guarro, giornalista di Fcinter1908.it.