Settimana prossima torna la Champions League e tutte le squadre italiane vanno a caccia di punti importanti per qualificarsi alla fase successiva ed evitare l'eliminazione.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Champions, come finiranno le italiane? Trevisani e Callegari rispondono
ultimora
Champions, come finiranno le italiane? Trevisani e Callegari rispondono
Atalanta a 13 punti, Inter a 12, Juve a 9 e Napoli a 7 prima delle ultime due giornate di Champions: il pronostico di Trevisani e Callegari
L'Atalanta è attualmente quinta a quota 13, un punto in più dell'Inter sesta (in compagnia di Real, Atletico e Liverpool) mentre la Juventus è 17° con 9 punti. Il Napoli è addirittura 23° a quota 7, ed è attualmente la penultima squadra qualificata per i playoff.
A Sport Mediaset hanno chiesto quale sarà la posizione finale delle squadre italiane. Trevisani si aspetta questo scenario: "Inter e Atalanta agli ottavi, Juve e Napoli ai playoff, non voglio immaginare un'eliminazione…". Anche per Callegari Inter e Atalanta staccheranno il pass per gli ottavi direttamente, mentre Juve e Napoli saranno qualificate ai playoff.
© RIPRODUZIONE RISERVATA