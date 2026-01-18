Champions, come finiranno le italiane? Trevisani e Callegari rispondono

L'Atalanta è attualmente quinta a quota 13, un punto in più dell'Inter sesta (in compagnia di Real, Atletico e Liverpool) mentre la Juventus è 17° con 9 punti. Il Napoli è addirittura 23° a quota 7, ed è attualmente la penultima squadra qualificata per i playoff.

A Sport Mediaset hanno chiesto quale sarà la posizione finale delle squadre italiane. Trevisani si aspetta questo scenario: "Inter e Atalanta agli ottavi, Juve e Napoli ai playoff, non voglio immaginare un'eliminazione…". Anche per Callegari Inter e Atalanta staccheranno il pass per gli ottavi direttamente, mentre Juve e Napoli saranno qualificate ai playoff.