Ai microfoni di TMW Radio, Gigi Maifredi, ex allenatore della Juventus, ha tessuto le lodi di Simone Inzaghi , annoverato fra i primi allenatori del mondo:

"E' migliorato molto, è stato bravo ad accoppiarsi con delle persone ottime nello staff. Ha migliorato tanti calciatori. Barella è diventato un grande giocatore in tutto, tatticamente disciplinato. E ha proposto Calhanoglu in un nuovo ruolo che lo rende tra i 4-5 migliori a livello mondiale in quella zona del campo".