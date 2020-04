Malagò: “Positivo l’accordo unanime dei club sul taglio degli stipendi. Si potrà tornare…”

“E’ molto positivo che ci sia stata questa presa di posizione all’unanimità delle società, che non è banale, di come gestire almeno dal loro punto di vista i loro rapporti con i giocatori”. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando l’accordo raggiunto in Lega di A per contenere l’importo rappresentato dagli emolumenti di calciatori, allenatori e tesserati delle prime squadre.

Il numero uno dello sport italiano ha anche sottolineato in positivo che “si è anche specificato che si potrà tornare a giocare solo se sarà preservata la salute dei giocatori e di chi entrerà in contatto con loro”.

(ANSA)