Le parole del commissario della FIGC sulla sua candidatura e sull'appoggio che dovrebbe riavere dalla Lega Calcio
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«Credo sia giusto siano loro a deciderlo, avranno un'assemblea il 16 e credo sia doveroso che siano loro a deciderlo. Io modestamente me lo aspetto». Così Giovanni Malagò, commissario della Figc, a margine dei Collari d'Oro al Cpo Giulio Onesti di Roma, sulla possibilità che la Serie A lo candidi alle prossime elezioni che si terranno il 14 dicembre.
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Poi ha risposto anche a De Laurentiis che aveva parlato, benissimo, di lui: «Aurelio è un amico, è sempre un affettuoso sponsor e un supporter. Gli piace anche diventare un tifoso ultrà, ma lo ringrazio».
Le parole di Malagò sul segretarioInfine ha parlato anche della possibilità che il segretario della Federcalcio, Brunelli, perda l'incarico dopo il caos tesseramento che ha coinvolto proprio Malagò e al suo posto il favorito sarebbe Viglione: «Ovvio che se ne parli perche c'è una delibera. Detto questo per tempi e modi dovete avere pazienza, devo parlare con le persone interessate», conclude.
(Fonte: agenzia)
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