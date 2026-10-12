VIDEO FCIN1908 / Malagò: "Mazzola? Avevo 10 anni, ci ha fatto innamorare del calcio. Grazie"

«Credo sia giusto siano loro a deciderlo, avranno un'assemblea il 16 e credo sia doveroso che siano loro a deciderlo. Io modestamente me lo aspetto». Così Giovanni Malagò, commissario della Figc, a margine dei Collari d'Oro al Cpo Giulio Onesti di Roma, sulla possibilità che la Serie A lo candidi alle prossime elezioni che si terranno il 14 dicembre.

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Poi ha risposto anche a De Laurentiis che aveva parlato, benissimo, di lui: «Aurelio è un amico, è sempre un affettuoso sponsor e un supporter. Gli piace anche diventare un tifoso ultrà, ma lo ringrazio».

Le parole di Malagò sul segretario

Infine ha parlato anche della possibilità che il segretario della Brunelli , perda l'incarico dopo il caos tesseramento che ha coinvolto proprio Malagò e al suo posto il favorito sarebbe: «Ovvio che se ne parli perche c'è una delibera. Detto questo per tempi e modi dovete avere pazienza, devo parlare con le persone interessate», conclude.

(Fonte: agenzia)