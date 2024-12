Il giocatore è stato poi portato di corsa in ambulanza e portato via dal campo: tutti i giocatori in campo sono rimasti minuti interi in lacrime e con le mani sul volto. La gara è stata sospesa per emergenza medica e non riprenderà, anche per lo stato di choc delle due squadre, con tanti dei calciatori in lacrime per quanto accaduto a Bove.