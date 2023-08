Gds – Mancini, l’arte di lasciare le squadre con le tasche piene. Due precedenti con l’Inter

"Ma l’addio più “gratificante” è stato senza dubbio quello del 2008 dall’Inter. Mancini arriva sulla panchina nerazzurra nel 2004 e a partire dal 2005 conquista tre scudetti di fila. Una specie di sogno per Massimo Moratti, che non è però persona da lasciar correre se si accorge che qualcuno alza troppo la cresta. Il tecnico vince lo scudetto, ma il 29 maggio viene comunque esonerato. Il motivo? In una nota pubblicata sul sito ufficiale dell’Inter si fa esplicito riferimento alle parole dell’allenatore al termine della gara di Champions contro il Liverpool dell’11 marzo".