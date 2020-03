Coronavirus, Mancini: “E’ tutto terribile, spero si risolva. Il calcio è in secondo piano ora”

Il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, è stato ospite di ‘Un giorno da Pecora’, programma di Radio1. E a proposito di quanto sta succedendo in Italia ha detto: «Mi fa molto effetto vedere quello che sta accadendo, le persone che vengono a mancare ai propri cari, spero si risolva al più presto, è tutto terribile. Il calcio viene in secondo piano, dispiace che non si possa giocare ma oggi la cosa più importante è risolvere questa situazione. Una volta risolta, può ricominciare tutto».