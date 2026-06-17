Che effetto fa non vedere l'Italia?

"Triste per chi ama il calcio. Che non ci sia la nostra Nazionale al Mondiale lascia l'amaro in bocca. Nel 2006 ero a Berlino, la vittoria l'ho vista in diretta. Ho avuto la fortuna di assaporare la gioia della vittoria del Mondiale. Ma chi ha 18 anni non ha potuto tifare l'Italia al Mondiale, una cosa tremenda".