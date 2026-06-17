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Martorelli: “Al Milan manca equilibrio, inizierà con ritardo. Mancini-Italia? Non penso che…”
Intervistato da TMW, Giocondo Martorelli, noto operatore di mercato, ha toccato vari temi caldi, dalla Nazionale alle difficoltà del Milan:
Che effetto fa non vedere l'Italia?—
"Triste per chi ama il calcio. Che non ci sia la nostra Nazionale al Mondiale lascia l'amaro in bocca. Nel 2006 ero a Berlino, la vittoria l'ho vista in diretta. Ho avuto la fortuna di assaporare la gioia della vittoria del Mondiale. Ma chi ha 18 anni non ha potuto tifare l'Italia al Mondiale, una cosa tremenda".
Che Italia sarà con Mancini?—
"Non penso sia un problema di allenatore. Bisogna capire quanti calciatori giochino con continuità. Non ho mai creduto che un allenatore possa essere così determinante, non lo è ad esempio Deschamps per la Francia. Soprattutto in Nazionale al ct va dato il giusto merito, ha poco tempo per allenare i calciatori. Se non hai calciatori bravi diventa complicato per qualsiasi allenatore".
Giro di panchine in A: il Milan punta su Amorim.—
"La strategia del Milan è quella di puntare su allenatori che vengono da fuori. Non so dove possa portare questo tipo di atteggiamento. Il Milan partirà in ritardo, manca un equilibrio importante".
(Fonte: TMW)
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