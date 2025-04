Roberto Mancini potrebbe tornare alla Sampdoria ma non come allenatore, ma come responsabile dell'area tecnica con Beppe Iachini che sarà il nuovo allenatore. Lo ha spiegato a Skysport Gianluca Di Marzio. Un vero e proprio comitato anti-crisi per la squadra, che milita in Serie B e rischia la retrocessione. Un ritorno nella squadra dove l'allenatore ha giocato e si è fatto conoscere in tutto il mondo insieme a Vialli. Una rivoluzione voluta dal presidente Manfredi in un momento delicato per la squadra.