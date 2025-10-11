Spazio per alcune battute anche a margine del panel che lo ha visto protagonista al Festival dello Sport di Trento per Roberto Mancini. Queste le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it:
Mancini: "Serie A? Per lo scudetto lotteranno in 4-5, sarà faticoso. L'Italia…"

Le parole dell'ex commissario tecnico azzurro ed ex allenatore dell'Inter raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it a Trento
"L'inizio del campionato è equilibrato per forza, ci sono 4-5 squadre che lotteranno per lo scudetto. Sarà una lotta molto lunga e faticosa. Italia? Dispiacere c'è per essere andato via, ma bisogna guardare avanti. Stasera bisogna cercare di vincere e poi guardare le prossime partite. Il City? E' uno dei migliori club in Inghilterra, può vincere il titolo perché è molto forte"
